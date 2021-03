Vaticano, è bufera sulle messe a San Pietro: il cardinale di Hong Kong attacca Papa Francesco

30 marzo 2021 a

a

a

Il cardinale anziano di Hong Kong, Zen Ze Kiung minaccia di venire a Roma e di inginocchiarsi davanti alla porta di Santa Marta finché Papa Francesco non ritirerà quello che lui chiama "editto" che impedisce la celebrazione di messe anche private nella basilica di San Pietro. Sua Eminenza Zen Ze Kiung lo scrive in una lettera all'altro amico cardinale, Robert Sarah. Ecco la lettera tradotta in italiano da Aldo Maria Valli per il suo blog:

Anche in Vaticano bisognerà tirare la cinghia: Papa Francesco taglia gli stipendi

"Lettera aperta al Cardinale Sarah

A Sua Eminenza Card. Robert Sarah

Cara Eminenza,

dolore e indignazione invadono il mio cuore a sentire certe incredibili notizie: hanno proibito le messe private in San Pietro!?

Se non fosse per le restrizioni imposte dalla Coronavirus io prenderei il primo volo per venire a Roma e mettermi in ginocchio davanti alla porta di Santa Marta finché il Santo Padre faccia ritirare quell’editto.

Era la cosa che più fortificava la mia fede ogni volta che venivo a Roma: alle sette precise si entra in sagrestia (incontravo quasi sempre il sant’uomo, l’Arcivescovo e poi Cardinale Paolo Sardi), un giovane prete si fa avanti e mi aiuta a vestire i paramenti, poi mi portano ad un altare (in Basilica o nelle grotte non fa differenza per me, siamo nella Basilica di San Pietro!). Penso che sono state le messe che, in vita mia, ho celebrato con più fervore e commozione, qualche volta con le lacrime pregando per i nostri martiri viventi in Cina (ora abbandonati e spinti nel seno della chiesa scismatica dalla “Santa Sede” [cosi si presentava quel documento del giugno 2020 senza firme e senza la revisione della Congregazione per la Dottrina]).

È il momento di ridimensionare lo strapotere della Segreteria di Stato. Via le mani sacrileghe dalla casa comune di tutti i fedeli del mondo! Si accontentino di giuocare la diplomazia mondana con il padre della menzogna. Facciano pure della Segreteria di Stato “un covo di ladri”, ma lascino in pace il devoto popolo di Dio!

“Era notte!” (Giovanni 13:30)

suo fratello

Giuseppe Zen, SDB".

Scontro televisivo: Papa Francesco contro Amici di Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.