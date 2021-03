Cartabianca, la previsione catastrofica di Paolo Mieli su Astrazeneca: "Scoppia un'altra tempesta"

Giada Oricchio 31 marzo 2021 a

Il direttore Paolo Mieli è stato ospite di #cartabianca, il talk politico di Rai3, martedì 30 marzo, e ha avvisato: “Scoppierà una nuova bufera su AstraZeneca, il vaccino inoculato a Mario Draghi”.

Bianca Berlinguer, che ha condotto #cartabianca da casa dove si trova in isolamento fiduciario per essere venuta a contatto con un soggetto positivo al Covid-19, ha ospitato il direttore e giornalista Paolo Mieli che è partito da un’osservazione: "E' stato un gravissimo errore lasciare le decisioni alle regioni. Quando si dichiara lo stato di guerra è come se ci fosse una guerra, se c’è uno tsunami o l’Adriatico che investe tutta la costa, non è che uno poi va a sentire e aspetta la regione Marche o Lombardia. Ho osservato una cosa: sabato mattina il Governo ha reso pubblici i dati delle regioni e queste immediatamente sono corse ad adeguarli, si sono date una mossa, le differenze dei dati sono evidenti dopo che il governo li ha resi pubblici”.

Ma il direttore ha fatto una previsione preoccupante: “Vedrete che domani scoppierà una nuova tempesta su AstraZeneca, la Germania ha deciso di sospendere questo vaccino per chi ha meno di 60 anni e all’inizio era il contrario. Questo vaccino ne passa di cotte e di crude, probabilmente il meccanismo di approvazione rapida, di emergenza, che comunque appoggio, ha fatto sì che questo vaccino nel giro di due tre mesi viene sconsigliato a chi ha più di 55 anni, poi 65, poi lo possono fare tutti e ora sconsigliato a chi ne ha meno di 55, beh insomma… e ricordiamo che è quello iniettato al presidente del consiglio Mario Draghi e della moglie, non dovrebbero rischiare però… tra l’altro oggi AstraZeneca ha deciso di cambiare nome e bugiardino (in realtà il bugiardino lo ha aggiornato l’Ema a seguito degli ulteriori controlli, nda). non mi pare il procedimento più rassicurante per una campagna di vaccinazione. Comunque il Governo renda pubblici tutti i dati delle regioni così aiuta la vaccinazione”.

