Cartabianca, salta la partecipazione di Andrea Scanzi. Bianca Berlinguer: "Ho deciso io"

"Ho deciso di sospendere la partecipazione di Andrea Scanzi dopo la notizia del Comitato Etico Rai, ma spero di riaverlo con noi presto". E' la stessa conduttrice di Cartabianca ad annunciare, poco prima della diretta del programma, che la partecipazione del giornalista de Il Fatto Quotidiano a Cartabianca salterà. La bufera che si è abbattuta sull'opinionista per il caso del vaccino Astrazeneca è violentissima. Mentre la Procura va avanti nelle indagini - L'Asl Toscana sud est consegnerà ai pm di Arezzo i risultati di un'ispezione interna relativa alla vicenda - sono partiti una serie di accertamenti da parte della Rai. A Viale Mazzini hanno attivato il Comitato per il Codice Etico per valutare quanto raccontato dai giornalisti sui social: ovvero di aver ricevuto una dose di Astrazeneca ad Arezzo come "riservista" e in qualità di caregiver familiare dei suoi genitori. Poco prima della diretta di martedì 30 marzo, Bianca Berlinguer - appresa la notizia del Comitato Etico Rai - è costretta a silurare l'opinionista.

"Scanzi era stato invitato da me in trasmissione - ha spiegato all'inizio della puntata la conduttrice - Sapete che è stato al centro di molte polemiche perché accusato di aver saltato la fila del vaccino, che ha ottenuto il via libera e l’autorizzazione della propria Asl di riferimento. L’avevo invitato anche in questa puntata di Cartabianca: sapete che è stato tutto l’anno con noi… Però qualche ora fa, in isolamento, qui a casa mia, ho appreso dalle agenzie – non ne sapevo niente – che la Rai avrebbe investito il Comitato Etico di questa scelta, della scelta di vedere se Scanzi doveva essere confermato o no nella trasmissione di Cartabianca. A questo punto, per scelta mia ho deciso di sospendere la sua partecipazione – tra l’altro ne ho parlato anche con lui, di sospendere la sua partecipazione a Cartabianca per questa puntata -, ma io spero di riaverlo con noi presto".

Quella di stasera è stata una puntata sicuramente diversa. Grazie a tutti per averci seguito. #cartabianca torna martedì prossimo su @RaiTre . pic.twitter.com/4YuKeGZBJx — #cartabianca (@Cartabiancarai3) March 30, 2021

