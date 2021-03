Un altro barcone di migranti soccorso da Open Arms: a bordo 15 bambini e 7 donne

27 marzo 2021 a

«Appena terminato soccorso di imbarcazione in difficoltà con a bordo 36 persone, tra cui 7 donne e 15 bambini, due dei quali molto piccoli. Continuiamo». Lo scrive su Twitter Open Arms. Si tratta dell’imbarcazione in difficoltà per la quale aveva lanciato l’allarme stamani Alarm Phone.

Alarm Phone stamattina aveva raccolto la richiesta di aiuto quando il natante si trovava in acque sar maltesi, così come ha segnalato un altro barcone in pericolo al largo della Libia con 122 migranti.

