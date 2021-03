Berlusconi in ospedale da lunedì. L'avvocato del Cav spiazza tutti

24 marzo 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale da lunedì mattina. Lo ha detto il suo avvocato Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del Ruby Ter. «Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato». Lo ha detto all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano l’avvocato Federico Cecconi, non aggiungendo altri dettagli.

Video su questo argomento Covid, Berlusconi: "L'Italia ripartirà, ne sono sicuro"

Al processo che si sta svolgendo negli spazi della Fiera di Milano davanti ai giudici della settima sezione penale, il legale del leader di Forza Italia non ha avanzato istanza di legittimo impedimento e quindi ha chiesto di «proseguire con gli adempimenti previsti». Il ragioniere Giuseppe Spinelli, che avrebbe dovuto deporre come testimone, è prossimo alla vaccinazione e ha chiesto e ottenuto, per tramite del suo avvocato, di intervenire all’udienza una volta vaccinato. Il processo milanese vede imputati. Berlusconi e altre 28 persone, tra cui alcune ex "olgettine" che secondo l’accusa avrebbero preso denaro e altre utilità in cambio del silenzio sulle serate di Arcore. Le accuse sono corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Berlusconi: pm Roma, no anomalie in assegnazione sezione Cassazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.