Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato". Lo ha detto all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano l'avvocato Federico Cecconi, non aggiungendo altri dettagli.