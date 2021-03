Colorado, strage al supermercato: dieci morti. Il video dell'arresto divide gli Usa

23 marzo 2021 a

Ancora una sparatoria di massa negli Stati Uniti. Almeno dieci persone sono morte nell’ennesima strage in un supermercato di Boulder, in

Colorado dove un uomo alle 14.30 (ora locale) ha sparato decine di colpi con un fucile d’assalto Ar-15, uccidendo diversi avventori del King Soopers. L'arresto dell'uomo è al centro di aspre polemiche. L'aggressore è ferito e in manette e i poliziotti, come si vede nelle immagini girate sul luogo del delitto, viene trattato con calma e gentilezza dai poliziotti che lo fanno a accomodare in barella. Per molti utenti dei social network un trattamento troppo soft per un assassino che appare bianco e di mezza età.

GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs via @Reuters pic.twitter.com/vHr6s2wkym — Baskaran Ambalavanan (@baski_LA) March 22, 2021

Ma tra le vittime dell'assassino c'è anche il poliziotto 51enne Eric Talley, freddato mentre cercava di fermare l’assalitore. Il killer è stato poi successivamente ferito ed arrestato. La sua identità non è stata rivelata. Il massacro sembra ridare voce ai sostenitori del controllo delle armi, come l’ex membro del Congresso dell’Arizona Gabrielle Giffords, lei stessa sopravvissuta a una strage di massa, secondo la quale "è arrivato il tempo per i nostri leader di agire" per affrontare la spinosa questione della limitazione della vendita delle armi da fuoco. ( L’8 gennaio 2011 l’ex deputata fu gravemente ferita da un colpo di pistola esploso durante un comizio a Tucson, in Arizona. Ricoverata allo University Medical Center, le sue condizioni furono immediatamente giudicate critiche. Nella sparatoria, scatenata da Jared Loughner, un giovane di 22 anni, rimasero uccise sei persone. "Sono passati dieci anni e innumerevoli comunità americane hanno dovuto affrontare qualcosa di simile", ha detto la Giffords. "Oggi è toccayo a Boulder, in Colorado. Lo scorso fine settimana la strage è avvenuta durante una festa in casa a Filadelfia e qualche giorno dopo c’è stato un attacco armato contro le donne di origine asiatica nell’area di Atlanta. Questo non è normale, e non deve essere così", ha detto la Giffords.

