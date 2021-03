Caos vaccini Lombardia, Fontana azzera i vertici di Aria. Salvini: chi sbaglia paga

22 marzo 2021 a

Azzerati. Il governatore della Regione Attilio Fontana ha cambia vertici della società Aria, controllata dal Pirellone, responsabile delle convocazioni per la campagna di vaccinazione. Decisivi i disservizi che negli ultimi giorni hanno messo a rischio la somministrazione del vaccino.

"Stamattina ho sentito Fontana, Moratti e Bertolaso. Mi aspetto un bel segnale di cambiamento positivo", aveva annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’uscita dell’Avis di Milano Lambrate, dopo i disservizi dei giorni scorsi nelle prenotazioni per le vaccinazioni in Lombardia, gestite da Aria.

"L’obiettivo è correre. Entro la settimana dovrebbe arrivare Poste" a gestire le prenotazioni. Ha detto il leader della Lega a margine della visita in cui ha donato il sangue. "Già oggi, senza i vaccini promessi e con i problemi informatici segnalati la Lombardia è quella che ha vaccinato più di tutti in Italia", continua Salvini precisando di aver sentito Bertolaso, Fontana e la Moratti. "Non sono più ammesse incertezze- aggiunge-. Dobbiamo correre, ma in tutta Italia. Noi stiamo correndo per produrre i vaccini in Italia e comprarli all’estero e poi ovunque. Se qualcuno ha sbagliato, ha rallentato o non ha capito, paga, viene licenziato e cambia mestiere, come accade in qualsiasi impresa privata". Detto, fatto.

