Nessun sms di conferma. All'hub vaccini non si presenta nessuno

21 marzo 2021

Ancora disagi a Cremona per le vaccinazioni anti Covid. Anche questa mattina all’hub della Fiera si sono presentate molte meno persone rispetto a quelle previste. Il disguido, da quanto si apprende, è stato causato dalla piattaforma di prenotazioni di Aria Lombardia che a chi si è prenotato non ha mandato gli sms di conferma.

Anche oggi, dunque, medici e infermieri non hanno visto arrivare i cittadini. A quel punto l’Asst di Cremona si è di nuovo mobilitata per chiamare le persone già in lista per essere vaccinate. In questo momento stanno arrivando soprattutto anziani, accompagnati dai figli, e personale della scuola.

