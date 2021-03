In Gran Bretagna 526 morti dopo AstraZeneca e Pfizer. Ma solo 2 per la tromboembolia che fa paura alla Ue

I casi letali lo 0,0022% dei vaccinati, e la casistica indica come problema il cuore

Sono 526 i britannici morti dopo avere ricevuto il vaccino anti-Covid fra l'8 dicembre e il 7 marzo scorso. L'autorità di vigilanza sul farmaco inglese ha infatti diffuso i dati aggiornati degli eventi avversi che vengono registrati senza indagine alcuna se non quella statistica dal sistema sanitario nazionale.

Gli eventi avversi inseriti nelle “yellow card” che i medici inviano al sistema nazionale sono stati 329.146, la maggiore parte dei quali (228.337) dopo avere ricevuto una dose di Astrazeneca, ma comunque 100.809 dopo avere ricevuto una dose di Pfizer/BioNtech.

Complessivamente le reazioni avverse sono sfociate in 526 decessi, di cui 289 dopo AstraZeneca e 237 dopo Pfizer/ BioNtech: si tratta come specificato solo di morti registrate dopo la vaccinazione, perché nessuna indagine è stata compiuta sulla relazione fra dosi ed eventi avversi letali. In ogni caso le morti rappresentano la percentuale dello 0,0022% rispetto alle 23.600.000 dosi erogate. Un po' più alta la casistica di AstraZeneca: 0,0024% delle 11,7 milioni di iniezioni fatte. Ma non così dissimile quella di Pfizer/BioNtech: 0,0019% rispetto alle 10,9 milioni di prime dosi e al milione di seconde dosi erogato.

Sono stati solo due però gli eventi letali per quella tromboembolia che ha spaventato il resto di Europa: uno dopo AstraZeneca e uno dopo Pfizer/BioNtech. In realtà per la maggiore parte degli eventi letali è stata registrata solo la morte e non la sua causa apparente o appurata con le autopsie: non spiegate quindi 154 morti dopo AstraZeneca e 116 dopo Pfizer/BioNtech. Per entrambi i vaccini la principale causa di morte dopo l'erogazione è stata per problemi cardiaci: 38 casi dopo AstraZeneca e 27 dopo Pfizer/BioNtech.

Dopo la vaccinazione sono morti di coronavirus 15 vaccinati AstraZeneca e 26 Pfizer/BioNtech. Con entrambi i vaccini decine di casi di svenimento nelle ore successive con un a persona per vaccino che cadendo si è ferita mortalmente.

