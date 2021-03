Selvaggia Lucarelli: "Vaccino ai giornalisti". Crosetto sbotta e sui social è delirio

11 marzo 2021 a

Selvaggia Lucarelli lancia la polemica. Guido Crosetto le risponde per le rime. E scoppia la rissa sui social. Tutto nasce dalla proposta dell'Ordine dei Giornalisti di inserire la categoria tra quelle a rischio e quindi da inserire in una corsia preferenziale per i vaccini.

Selvaggia Lucarelli appoggia l'idea e lo scrive su Twitter: "Non chiedo il vaccino, però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace. In questo anno di paura, siamo stati noi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare, siamo stati non utili. Necessari". Questo il cinguettio della firma del Fatto Quotidiano.

Arriva subito la risposta velenosa di Guido Crosetto: "Date il mio vaccino (sono persona particolarmente a rischio) a lei. Anche se non lo chiede...... Vi ha avvisati" scrive il politico tra i fondatori di Fratelli d'Italia. La polemica impazza tra giornalisti e non, c'è chi si dice contrario e chi favorevole alla proposta dell'Ordine. E su Twitter entra in tendenza l'hashtag #VaccinoAiGiornalisti con migliaia di commenti.

"È già una categoria che gode di poca (pochissima) stima e spesso a ragione - scrive ancora Selvaggia Lucarelli - però forse bisognerebbe ricordare ogni tanto l’utilità di questo mestiere". E a chi le chiede quali giornalisti abbiano mai detto di essere "non utili", lei replica: "Molti. Ci sono direttori e giornalisti che hanno scritto “non mi piace la proposta di dare priorità ai giornalisti” ritenendo che sia prioritario vaccinare per esempio studenti, cassiere o badanti".

