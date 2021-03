Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni: cala l'indice Rt, il Lazio verso la zona arancione

19 marzo 2021 a

a

a

La Regione Lazio potrebbe tornare in zona arancione a Pasqua mentre a 11 regioni toccherebbe festeggiare in zona rossa. Fra queste Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Campania, Puglia e Veneto. La Regione Lazio ha migliorato il suo indice Rt: nella settimana di Pasqua, infatti, potrebbe tornare arancione, insieme al Molise, scaduti i 15 giorni di area rossa - secondo quanto riporta l'Adnkronos Salute - Potrebbe essere ancora rosse, invece, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Marche, Lombardia, Campania, Trento, Puglia, Valle D'Aosta e Veneto. Per quanto riguarda la Sardegna, l'isola potrebbe uscire dalla zona bianca ma i dati definitivi arriveranno dalla cabina di regia entro oggi.

"Nel Lazio siamo in una fase di ascesa, non abbiamo ancora una situazione critica per quanto riguarda i tassi di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive, però i numeri sono in lieve aumento. Anche se vediamo un leggero calo dell'ultima rilevazione dell'Rt rispetto alla settimana precedente", ha spiegato l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato che anche oggi ha sottolineato: "La stima dell'Rt, come ci aspettavamo secondo i dati, è in calo a 1.09".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.