Pesci irresistibili, guai e soldi per l'Acquario. L'oroscopo di Ada Alberti

Giada Oricchio 22 febbraio 2021 a

a

a

Cosa prevede l’oroscopo per la settimana dal 22 al 28 febbraio? Ada Alberti, astrologa di “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque” ha letto le stelle: periodo d’oro per i Pesci che saranno seducenti, per il Cancro e per i Gemelli che faranno nuovi incontri. Cautela per Toro, Scorpione e Acquario.

ARIETE. Forse vi interesserete più alla casa e alla famiglia e occhio alla finanze questa settimana, dovete saperle gestire.

TORO. Siate prudenti in questo periodo, no agli azzardi e alle pretese, ma un bel sì alle strategie.

GEMELLI. Meraviglioso periodo tutto da vivere soprattutto se siete single. Ci sono all’orizzonte incontri per la vita. E’ davvero un periodo interessante per l’espansione e la crescita lavorativa.

CANCRO. Ci sono novità in arrivo, grandi emozioni, soprattutto in amore, svaghi e divertimento. E’ un periodo bellissimo e interessante, soprattutto da giovedì.

Pure Branko tifa per Mario Draghi. Cosa dicono le stelle

LEONE. Ci sono dei cambiamenti, delle nuove collaborazioni, forse qualcosa non va anche nel settore matrimoniale. Bisogna pensare ai soldi e a una possibile spartizione. Cautela.

VERGINE. Dovrete chiarire dei rapporti di amicizia e d’amore. Provate ad ascoltare il vostro partner e le cose miglioreranno.

BILANCIA. Vecchie ruggini ritornano in famiglia o con i parenti. Il segreto è guardare avanti, anche nella professione.

SCORPIONE. Avrete la possibilità di chiarire dei rapporti soprattutto da giovedì grazie a una Venere meravigliosa che entra nel segno.

SAGITTARIO. Sì alla decisione di cambiare casa, di fare una ristrutturazione e un abbellimento e sì anche all’idea di sposarvi e avere un bebè.

Bilancia a gonfie vele, acquario va con cautela

CAPRICORNO. Ci sono novità molto interessanti specie sul lavoro. E’ il peroro di osare. Meritate di essere sereni.

ACQUARIO. Siete tesi e nervosi forse per questioni casalinghe, ma comunque arriva un incarico e anche la possibilità di guadagnare.

PESCI. E’ il periodo del vostro compleanno, tanti auguri e ricordate che è un periodo da vivere alla grande grazie anche all’ingresso di Venere nel vostro segno. Sarete seducenti, approfittatene!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.