Oroscopo, le previsioni di Ada Alberti a Mattino Cinque: settimana clou per Pesci e Gemelli. Tribola la Vergine

Giada Oricchio 01 marzo 2021 a

a

a

Ada Alberti, astrologa di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, svela come sarà la settimana dall’1 al 7 marzo secondo le stelle: periodo straordinario per i Pesci e i Gemelli, mentre Cupido strizza l’occhio a Cancro e Toro. Nodi da sciogliere per la Vergine.

ARIETE. Settimana da dedicare a tutte le questioni finanziarie, legali e amministrative. Potete farcela grazie ai contatti, favorito il commercio.

TORO. Avrete tante cose da fare per cui sarà facile deconcentrarvi. Attenti perché i dettagli e le piccole clausole contano. L’amore c’è, ma ci possono essere anche incontri per i single.

GEMELLI. Periodo molto importante, Marte entrerà nel vostro segno. Sì all’azione e alle richieste, favorito il commercio, gli studi e anche le questioni legali.

CANCRO. Siete sempre in netto miglioramento, grandi emozioni e grande passione in amore, mi raccomando alle trattative: mettete tutto nero su bianco.

LEONE. Ci sono sfide aperte per chi sta cerando di lottare per un vecchio incarico o posto di lavoro. Sono favoriti gli ingressi in nuovi gruppi di lavoro, soprattutto oggi.

VERGINE. Periodo ambiguo, si raccomanda prudenza. Siate diplomatici nelle questioni legali e con i superiori. Siate più decisi e coraggiosi anche nel rapporto a due, c’è un nodo da sciogliere.

BILANCIA. Veramente un bel periodo, potete osare, è favorito il lavoro creativo. Anche la cura del vostro look e della salute. Davvero un periodo molto interessante.

SCORPIONE. Grande emozione da vivere in amore e incontri per i single. Per quanto riguarda il lavoro siate cauti, forse anche con un ex socio.

SAGITTARIO. Periodo ambiguo, attenzione! E’ un periodo di grande rivoluzione, state attenti e cercate di armonizzare tutto con la nuova vita che sta iniziando.

CAPRICORNO. Favorito il lavoro, i contatti e anche un’amicizia può rivelarsi importante.

ACQUARIO. Sicuramente un momento di grandi rivoluzioni e grande miglioramento nel lavoro e nel rapporto di coppia.

PESCI. Straordinario, curate il look e il lavoro. Siete sulla strada giusta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.