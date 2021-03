Al via il primo Drive Through per i vaccini. A Milano dosi in 5 minuti

15 marzo 2021 a

Al via a Milano l’attività del primo "Drive Through" di via Novara trasformato in polo vaccinale. Due le linee riconvertite da tamponi rapidi a vaccinazione anti Covid, mentre le altre 6 per il momento continueranno a essere utilizzate per l’attività di screening attraverso i tamponi molecolari. Le prime 250 vaccinazioni sono state effettuate tra giovedì e venerdì, confermando la fattibilità del progetto. Il "Drive Through" di Milano, situato presso il Parco Trenno, il più grande schierato in Italia con un’area occupata di circa 2.000 metri quadri e un parcheggio di 20.000 metri quadri, è il primo ad essere trasformato in presidio vaccinale della Difesa. Si inizierà da 600 vaccini al giorno, per giungere, a pieno regime, fino a 2.000.

La linea dedicata alla vaccinazione, con impiego di medici e infermieri militari, sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30 ed è situata all’interno della struttura, realizzata dall’Esercito Italiano in collaborazione con la Regione Lombardia, Agenzie di Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana, Comune di Milano, Protezione Civile e Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, attiva dallo scorso 13 novembre con una capacità di effettuare fino a 800 tamponi al giorno. Il Centro Ospedaliero Militare di Milano metterà a disposizione il personale medico e sanitario mentre ASST Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia gestirà tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi. La collaborazione tra i due enti per le vaccinazioni è già in corso presso l’Ospedale Militare di Baggio dove dal 18 gennaio è iniziata la vaccinazione degli over 80enni.

Dal 4 marzo è stato attivato un secondo padiglione e grazie anche alla collaborazione delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa, del personale militare del Sovrano Militare Ordine di Malta e del mondo dell’associazionismo milanese la capacità è stata raddoppiata arrivando fino a 1.300 vaccini al giorno. Sono 60 i medici e 120 gli infermieri militari impiegati in Lombardia presso l’Ospedale Militare di Baggio e nei 28 Drive Through della Difesa (DTD): 16.000 vaccini anticovid, 20.000 vaccini antinfluenzali, 300.000 tamponi effettuati. Inoltre, Team mobili della Difesa sono stati impiegati per le vaccinazioni nelle Rsa.

