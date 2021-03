Cinque miliardi per i vaccini. Durigon lancia la sfida

15 marzo 2021 a

Nel decreto Sostegni ci saranno per i vaccini circa 5 miliardi: lo ha detto il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, a Radio 24. Si tratta, aggiunge, di «risorse importanti». «I fondi per i vaccini serviranno innanzitutto per l’acquisto delle dosi, secondo per la logistica, terzo per la somministrazione e quarto per il Polo annunciato dal ministro Giorgetti».

Poi Durigon ha avuto modo anche di parlare di cartelle esattoriali. «Sì, sì, questa è una richiesta anche per l’Agenzia delle Entrate. Oggi come oggi ci sono 137 milioni di cartelle giacenti in Agenzia, in archivio, questa possibilità di cancellare le cartelle fino a 5mila euro al 2015 porterà sicuramente un vigore all’archivio dell’Agenzia delle Entrate in modo che si possa verificare quelle esigibili». A Dirlo è stato il Sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, rispondendo a "24Mattino" su Radio 24 alla conferma se la richiesta di estinzione delle cartelle esattoriali fosse pari a circa 60 milioni di cartelle esattoriali.

