Il Papa è a Baghdad: visita storica, che accoglienza in Iraq

Il Papa è arrivato a Baghdad. Inizia così lo storico viaggio del Pontefice in Iraq «come pellegrino di pace e fraternità». Il Pontefice, come scrive via social padre Antonio Spadaro, in viaggio con il Pontefice, ha voluto l’immagine della Madonna di Lourdes davanti al posto in aereo.

Bergoglio, rigorosamente in mascherina, all’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Baghdad, è stato accolto dal Primo Ministro Mustafa Abdellatif Mshatat, conosciuto come Al- Kadhimi. Viene mantenuta la stretta di mano nonostante l’emergenza sanitaria. Due bambini in abito tradizionale consegnano un omaggio floreale al Papa. Dopo la presentazione delle rispettive Delegazioni e la Guardia d’Onore, Bergoglio e il Primo Ministro si sono recati nella Sala vip dell’Aeroporto per un breve incontro in privato. Al termine dell’incontro, dopo le foto ufficiali, Francesco si trasferirà in auto al Palazzo Presidenziale per la Cerimonia Ufficiale di Benvenuto al Palazzo Presidenziale e per la visita di cortesia al Presidente della Repubblica d’Iraq.

Dopo l’esecuzione degli inni e la presentazione delle rispettive delegazioni, Francesco riceverà un omaggio floreale da due bambini. Quindi, dopo la foto ufficiale insieme al Presidente della Repubblica e alla Consorte, si dirigerà insieme al Presidente nello Studio dove ha luogo la visita di cortesia. Dopo l’incontro privato e la presentazione della famiglia, il Presidente accompagnerà il Papa nella sala dove avviene lo scambio dei doni. Al termine della visita di cortesia si recheranno nel grande salone del Palazzo Presidenziale dove ci sarà l’incontro con le Autorità, i rappresentanti della società civile e i membri del Corpo Diplomatico.

