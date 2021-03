Piano vaccinazione, quali sono le categorie prioritarie. Ecco il documento

11 marzo 2021 a

a

a

Il strategico nazionale per la vaccinazione ha aggiornato le categorie considerate prioritarie. In base all'età e alle condizioni patologiche, le categorie prioritarie sono le seguenti: Categoria 1 - Elevate fragilità (persone estremamente vulnerabili e disabilità grave); Categoria 2 - Persone di età compresa tra 70 e 79 anni; Categoria 3 - Persone di età compresa tra 60 e 69 anni; Categoria 4 - Persone con comorbidità di età minore di 60 anni senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili; Categoria 5 - Resto della popolazione di età inferiore a 60 anni.

Sono inoltre considerate prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall'età e dalle condizioni patologiche, quali: personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate, di Polizia e del Soccorso Pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali.

I medici di base non vogliono somministrare il vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.