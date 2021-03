Il solito De Luca non aspetta il governo e chiude tutto in Campania. Il sindaco di Bari stoppa bar e negozi

10 marzo 2021 a

Vincenzo De Luca non aspetta le decisioni del governo e anticipa le chiusure. Lo stesso fa a Bari il sindaco Antonio Decaro. Il presidente della Regione Campania ha firmato un’ordinanza che dispone limitazioni alla mobilità. L’ordinanza dispone, con decorrenza da domani, giovedì 11 marzo, e fino a domenica 21 marzo, la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, «fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private».

I luoghi indicati resteranno aperti al pubblico solo nella fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30. «I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso», si legge nell’ordinanza che sarà pubblicata a breve sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Chiusure anticipate dei negozi (esclusi i beni di prima necessità) alle 19 e divieto di asporto di cibi e bevande dalle 18: il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, ha firmato questo pomeriggio una nuova ordinanza che sarà in vigore da domani, giovedì 11, e fino a domenica 28 marzo.

Dalle 18 sarà vietato asportare alimenti e bevande dalle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, ecc.) e dalle attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati. Alle 18 saranno chiusi (fino alle 7 del giorno successivo) i distributori automatici h24 di alimenti e bevande. Alle 19 saranno sospese le attività di vendita al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, giornali e periodici, medicinali e articoli medicali, fiori e articoli florovivaistici, tabacchi, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorchè ricomprese nei centri commerciali. Restano immutate le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

