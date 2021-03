Nuovo dpcm, fumata grigia a Palazzo Chigi: sulle chiusure si decide domani

10 marzo 2021 a

La cabina di regia con il premier Mario Draghi, appena conclusa a Palazzo Chigi, ha valutato la situazione epidemiologica del Covid, con il bollettino di oggi che segna 22.409 casi e 332 vittime, ma attende di analizzare nuovi dati che dovrebbero arrivare già questa sera. Sulla stretta nei weekend, che potrebbe essere estesa a tutta Italia, «stiamo ancora valutando, anche perché alcuni dati sono attesi nelle prossime ore», spiega una fonte presente al tavolo di confronto. Difficile, dunque, che una decisione venga assunta già in giornata.

Per domani alle 14.30 è stata convocata la conferenza unificata dalla quale dovrebbero emergere le decisioni definitive. Resta da capire se gli aggiornamenti al dpcm enteranno in vigore subito per il weekend o a partire da lunedì prossimo. Allo studio la zona rossa nazionale il sabato e la domenica, la chiusura dei ristoranti anche a pranzo e l'anticipo dell'orario del coprifuoco, come richiesto da alcuni componenti del Cts.

