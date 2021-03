Non è L'Arena, Rocco Casalino scappa dall'inviata: l'ex portavoce e il caso Benotti, imbarazzo totale

Giorgia Peretti 08 marzo 2021 a

Rocco Casalino si scopre jogger professionista pur di non rispondere alle domande sulle mascherine. L’episodio è stato ripreso dalla truppe del programma televisivo di La 7 “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti. La giornalista inviata, Francesca Carrarini, chiedeva un commento all’ex portavoce di Giuseppe Conte sul caso Mario Benotti, il consigliere e imprenditore coinvolto nella vicenda delle mascherine contraffatte che ha contribuito alla sostituzione dell’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Commento che però non riuscirà ad ottenere la sventurata giornalista perché Rocco Casalino si improvvisa, tutto d’un tratto, maratoneta e se ne scappa a gambe elevate. Quando per un attimo l’inviata stava per raggiungerlo, quest’ultimo la semina con uno scatto degno di nota scomparendo dal raggio visivo della giornalista. In studio con Giletti, Sandra Amurri si scalda e commenta la scena “Uno che fino all’altro giorno faceva il giro delle televisioni per presentare il suo libro oggi non ha neanche l’educazione di fermarsi con una collega e dire ‘Guarda, di questo argomento io non parlo”. Il padrone di casa poi cerca di difenderlo così: “Mi ha mandato un messaggio sul telefonino, mi ha detto di essere pronto a chiarire”. “Tutti pronti, ma non si vede mai nessuno”, aggiunge la Amurri con tono sarcastico. Sulla questione mascherine interviene anche l’altro ospite in studio Tommaso Cerno, giornalista e senatore del Gruppo Misto che richiama l’attenzione anche al nuovo premier Draghi che sembra non aver proferito parola in merito alla sostituzione del commissario con il generale Figliuolo “ha sostituito Arcuri con un generale degli Alpini e non ha detto una parola, forse avrebbe dovuto spiegare perché fa le cose, altrimenti rimane questo alone…”.

