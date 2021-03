Domenica in, Rocco Casalino preso per i fondelli. Il video di Mara Venier sull'intervista "esclusiva"

01 marzo 2021 a

a

a

Una straordinaria Mara Venier prende per i fondelli Rocco Casalino che arriva da lei in esclusiva - come le aveva promesso al telefono - dopo avere invaso tutti i programmi delle sette reti nazionali risparmiando solo - almeno fino ad ora - le previsioni del tempo.

La conduttrice di Domenica in accoglie l’ex portavoce di Palazzo Chigi con un video che elenca tutte le trasmissioni in cui è stato ospite prima di venire da lei. Dal canto suo lui sta al gioco e ammette: “Sei la numero uno”.

Come lo accoglie la Venier? Casalino, imbarazzo totale a Domenica In

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.