Hillary Clinton racconta i segreti della politica americana in un thriller

Si intitolerà "State of Terror", il thriller politico che Hillary Clinton scriverà assieme ad un'amica di vecchia data, la scrittrice Louise Penny. Il libro uscirà in ottobre e sarà edito da Simon&Schuster e St. Martin's Press. Il thriller racconterà di una segretaria di Stato alle prime armi nell'amministrazione del suo rivale, un presidente eletto dopo quattro anni in cui la leadership americana si è ritirata dalla scena mondiale.

Una serie di attacchi terroristici getta l'ordine globale nello scompiglio e la segretaria ha il compito di creare una squadra che sveli la cospirazione per sfruttare l'uscita di scena, dalla scena internazionale e dai luoghi di poteri, del governo americano. "Scrivere un thriller con Louise è un sogno che si avvera", ha scritto la Clinton in un comunicato stampa, spiegando che le loro esperienze, rispettivamente di scrittrice e di segretario di stato, si sono unite per esplorare il complesso mondo della diplomazia e dello spionaggio.

