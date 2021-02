Terrore nella notte a Milano: filippino aggredisce passanti con un coltello poi viene ucciso

23 febbraio 2021 a

Un uomo di 45 anni è stato ucciso dagli agenti intervenuti in strada per sedare un’aggressione a Milano. La vittima, di nazionalità filippina, aveva precedenti per reati contro la persona e droga. Secondo quanto ricostruito il 45enne si è scagliato più volte contro dei passanti armato di coltello e poi contro i poliziotti uno dei quali ha sparato, uccidendolo. È successo in via Sulmona diciassette minuti dopo la mezzanotte.

Poco dopo la mezzanotte, la polizia è arrivata dopo le segnalazioni dei residenti: gli agenti hanno individuato l'uomo dietro una siepe. Il filippino, armato con un grosso coltello da cucina in mano, si è scagliato contro i poliziotti che hanno cercato di bloccarlo e farlo desistere con l'uso dello sfollagente. Nell'indietreggiare, il capo pattuglia è caduto a terra sbattendo la testa ed è rimasto a terra.

L'aggressore, a quel punto, si è scagliato con il coltello verso l'autista del volante intervenuta in aiuto: l'agente ha esploso dei colpi colpendo l'uomo, che è poi deceduto. Il poliziotto caduto a terra è stato portato in giallo al Policlinico.

