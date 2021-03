Altri 207 morti per Covid, superati 3 milioni di casi da inizio epidemia

07 marzo 2021 a

a

a

Sono 20.765 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 23.641) a fronte di 271.336 tamponi effettuati su un totale di 42.342.845 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità di oggi.

Preparano il nuovo lockdown ma per Speranza va tutto alla grande

Nelle ultime 24 ore sono stati 207 i decessi, per un totale di 99.785 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi hanno superato quota 3 milioni, per la precisione 3.067.486, i casi totali di Covid in Italia.

Speranza azzera le speranze degli italiani: "Presto altre Regioni in zona rossa"

Il tasso di positività sale al 7,6%. Attualmente i positivi sono 472.862 (+7.050), 449.113 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 21.144 di cui 2.605 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.494.839 con un incremento di 13.467 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (4.397), seguita dall’Emilia-Romagna (3.056), Campania (2.560), Piemonte (1.543) e Lazio (1.399).

Intanto, il ministro Speranza conferma l'interessamento dell'Italia per il vaccino russo Sputnik: "Ho una opinione: se un vaccino funziona ed è sicuro mi interessa poco la nazionalità scienziati che ci hanno lavorato. Per cui sono aperto allo Sputnik come ad altri vaccini in giro per il mondo, purché i controlli delle agenzie preposte abbiamo buon fine. Se c’è l’ok di Ema ed Aifa siamo pronti a collaborare con la Russia, anche in tempi brevi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.