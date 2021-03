Terza ondata inarrestabile: su il tasso di positività e i ricoveri

06 marzo 2021 a

Rimane in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 23.641 (ieri 24.036), ma con 355.024 tamponi, oltre 20mila meno di ieri. Il tasso di positività sale al 6,6% (ieri era al 6,3%). I decessi sono 307 (ieri 297), per un totale che ormai sfiora le centomila vittime da inizio epidemia, 99.578.

Prosegue anche la salita dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571 in totale. Mentre i ricoveri ordinari crescono di 327 unità (ieri +217), 20.701 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Nel Lazio sono 37.169 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.896 ricoverati, 242 in terapia intensiva e 35.031 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 199.572, i decessi 6.029 e il totale dei casi esaminati è pari a 242.770. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

