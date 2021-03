Più di 99mila morti in Italia da inizio pandemia, oggi altri 297. Oltre 24mila nuovi casi

05 marzo 2021 a

I morti per Covid in Italia dall'inizio della pandemia sono più di 99mila. Per l'esattezza, con le altre 297 vittime registrate oggi l’Italia conta in totale 99.271 persone decedute. Inoltre, sono più di 3 milioni (3.023.129) i casi totali di coronavirus registrati in Italia dall’inizio della pandemia: in pratica, finora ha contratto il virus un italiano su 20. Sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Terza ondata inarrestabile: indice Rt sopra 1 dopo quasi due mesi

Con 24.036 casi a fronte di 378.463 tamponi processati nelle ultime 24 ore il tasso di positività registra oggi un leggero calo al 6,3% contro il 6,7% di ieri. Ad oggi, nel Lazio, sono 36.562 i casi positivi al Covid-19, di questi 34.442 sono in isolamento domiciliare. Mentre 2.120 persone sono ricoverate, 248 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 6.016 persone sono decedute e 198.629 guarite. In totale sono stati esaminati 241.207 casi.

Addio a Tognoli, è morto l'ex sindaco socialista di Milano: aveva avuto il Covid

Intanto, il governo continua a spingere sull'acceleratore per recuperare il tempo perduto. Si è tenuta una riunione sull’emergenza

Covid a palazzo Chigi. Tra i presenti il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro dell’Economia Daniele Franco, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

