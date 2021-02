Gli studenti trans potranno iscriversi col nuovo nome al Liceo Ripetta

27 febbraio 2021 a

a

a

A scuola con il nome di "elezione di genere" e non con quello di battesimo. Le studentesse e gli studenti transgender del Liceo Artistico di via di Ripetta avranno diritto alla "carriera alias" che permette di essere chiamati con il proprio nome di elezione ed essere inseriti col nome scelto, anche se diverso da quello anagrafico, nel registro elettronico, nel libretto e nei quadri fino al diploma.

"Una iniziativa encomiabile che accade solo in altri quattro istituti in Italia e in poche Università. Questo regolamento è un passo necessario per tutte quelle persone che magari non vogliono o non possono fare la riassegnazione chirurgica del sesso e per i molti e molte in attesa di completare l’iter di rettificazione che può durare anni. È giusto che abbiano intanto il diritto di essere chiamati con il nome che hanno scelto. Concordo con la Rete degli studenti medi del Lazio sulla necessità che tutte le altre scuole del territorio adottino presto questa soluzione». Così in una nota la capogruppo della Lista Zingaretti alla Regione Lazio, Marta Bonafoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.