Tragedia a Caserta, un elicottero si schianta e muore una donna. Ansia per la salute dell'uomo

Avevano lanciato un segnale di sos. Poi il tentativi di atterraggio di emergenza che finisce schiantandosi al suolo

Grave incidente nella zona di montagna tra Pontelatone e Formicola, nel Casertano, dove è caduto un elicottero privato ultra leggero con a bordo un uomo e una donna. Da una prima ricostruzione, sembra che i due abbiamo avuto problemi e abbiano lanciato un sos per poi tentate un atterraggio di emergenza schiantandosi poi al suolo.

Nell’impatto la donna è deceduta sul colpo, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale. Il velivolo ultra leggero era partito da Piano di Monte Verna. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Caserta, dopo un articolato lavoro di geolocalizzazione della posizione da parte degli operatori della sala operativa del comando, sono intervenute sul monte Maggiore, tra i comuni di Pontelatone e Formicola, in seguito alla chiamata di emergenza da parte del pilota.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato i rottami dell’ elicottero precipitato in una zona impervia all’interno del quale vi erano ancora i passeggeri incastrati. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto per la rimozione e la messa in sicurezza della zona. Sull’incidente indaga la procura di Santa Maria Capua Vetere.

