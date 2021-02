Covid, Roberto Burioni contro la funzionaria Ue Sandra Gallina: "Ecco chi compra i vaccini per l'Europa"

25 febbraio 2021 a

a

a

Chi compra i vaccini per l'Unione Europea? Il virologo-influencer Roberto Burioni attacca Sandra Gallina, la donna italiana che ha trattato con BigPharma i vaccini per l'Europa. Il prof. sui social critica ferocemente l'operato della direttrice generale Salute della Commissione Ue che si è occupata di condurre i negoziati: secondo Burioni non avrebbe il curriculum adatto per un ruolo del genere, infatti la donna italiana che tratta con BigPharma per assicurare il vaccino anti-Covid all'Europa, incaricata dalla presidente della Commissione von der Leyen, è laureata - come risulta sul suo curriculum - in Interpretazione. Al contrario della dirigente inglese, Kate Bingham, che ha trattato invece l'acquisto delle dosi in Gran Bretagna, vantando una brillante carriera medica.

"La funzionaria che ha condotto la trattativa dell'EU per i vaccini dott.ssa Sandra Gallina - scrive Burioni - è laureata alla scuola interpreti e ha avuto a che fare per la prima volta con la sanità nel luglio 2020. Prima si occupava di agricoltura e pesca. Sinceramente avrei preferito una persona con maggior esperienza nel campo sanitario e farmaceutico, magari con un curriculum come quello di Kate Bingham (vedi primo commento), che ha curato l'acquisto dei vaccini per il Regno Unito. Poi a qualcuno piacciono i burocrati, a me no. E' questione di gusti".

