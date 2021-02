Il flop sui vaccini è l'ultima goccia. Bassetti stronca Arcuri: è l'ora di un esperto

22 febbraio 2021 a

a

a

Un fallimento sotto gli occhi di tutti. Matteo Bassetti asfalta l'operato del super-commissario al Covid Domenico Arcuri nelle ore in cui si decide il suo futuro nel governo di Mario Draghi. "La campagna vaccinale con i tendoni e le primule è un fallimento e questo è evidente. Non voglio esprimermi sul commissario per l’emergenza Covid Arcuri ma ci sono figure del mondo medico (virologi, infettivologi, microbiologici o igienisti) che avrebbero dovuto essere ascoltati di più e invece non è avvenuto", ha detto il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria.

"Via Arcuri, riaprire ristoranti e palestre". Salvini fissa le priorità per il Cdm

"Quindi ora è il momento di cambiare perché è evidente che, per quanto riguarda i vaccini, serve ascoltare di più i tecnici e meno la parte ingegneristica e organizzativa che è importante ma secondaria", ha affermato il medico all’Adnkronos Salute ricordando che "nei mesi passati, quando eravamo ancora in tempo, non è mai stata avviata una campagna mediatica seria per spiegare agli italiani l’importanza delle vaccinazioni anti-Covid. Oggi ne vediamo i risultati con molti che nutrono dubbi".

Bomba da Giletti: "Così funziona il mercato parallelo dei vaccini". E Sileri sbotta col mediatore: non è il Viagra!

Non solo errori di comunicazione. "Anche l’assunzione di medici e infermieri è naufragata. Con il nuovo Governo Draghi si arriva dove avevamo detto, ovvero ad un certo pragmatismo e quindi si punta ad aprire alla vaccinazione nelle fiere, nei cinema e nei teatri, nelle farmacie e nelle caserme" commenta Bassetto. Per il medico anche per il Comitato tecnico scientifico Cts "è arrivato il momento di un restyling con una presenza più importante rispetto alla componente oggi presente di virologi, microbiologi e infettivologi".

Varianti, Arcuri, lockdown... Il "cambio di passo" di Salvini, cosa chiede a Draghi

Ieri a Domenica In Bassetti ospite di Mara Venier aveva detto di sperare che "il cambio di governo porti un cambio di passo sui vaccini". "Il sistema sanitario si è dato da fare ma sui vaccini non è stato cosi. L’Europa rischia di perdere nel confronto con gli Usa - ha aggiunto - e ci sono responsabilità in Italia e in Europa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.