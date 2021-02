In crociera con il covid: passeggero positivo fatto sbarcare a Palermo

17 febbraio 2021 a

Un passeggero della MSC Grandiosa è risultato positivo al coronavirus. L’uomo, a bordo con la moglie (negativa), è stato messo in isolamento e come da protocollo fatto sbarcare nel porto più vicino, in questo caso Palermo, per essere posto in isolamento e sottoposto alle eventuali cure mediche. Gli altri passeggeri e i contatti stretti sono risultati negativi e proseguiranno regolarmente l’itinerario previsto dalla nave.

Video su questo argomento Toti: "Crociere Msc ripartono, speriamo Liguria torni gialla prossima settimana"

All’interno della nave da crociera, la prima a essere ripartita dopo lo stop dovuto al covid, è previsto un rigidissimo protocollo che prevede tamponi prima della partenza, visite a terra solo organizzate e in aree protette solo in zone gialle e arancioni e secondo tampone per tutti i passeggeri a metà percorso: le tappe sono Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta. L’equipaggio, inoltre, viene sottoposto a tamponi settimanali.

