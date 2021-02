Ora Walter Ricciardi sconfessa Conte: ha dilapidato tutto. E da Floris chiede a Draghi il lockdown generale

10 febbraio 2021 a

Il consulente del governo sconfessa... il governo. Già, mentre Mario Draghi si appresta a varare il suo esecutivo e quello di Giuseppe Conte è in carica per gli affari correnti c'è aria di smobilitazione. Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza (sarà confermato da Draghi?) ieri 9 febbraio a DiMartedì era ospite di Giovanni Floris su La7. Il professore di igiene all'Università Cattolica di Roma ha sconfessato l'operato del governo rossogiallo, almeno nella seconda fase della pandemia, e suggerito la linea all'ex capo della Bce.

In studio si parla di responsabilità e impegni. Il governo Conte poteva fare di più nella pandemia? E cosa potrebbe fare in più Draghi? "Nella prima fase il governo italiano è stato impeccabile ma poi ha dilapidato tutto, compresi i sacrifici degli italiani" sentenzia Ricciardi che boccia la gestione dell'emergenza Covid "nella seconda fase, quella della convivenza con il virus".

"Abbiamo capito che sono i governi che fanno la differenza nella pandemia", continua il professore che suggerisce la trategia messa in atto "in Asia e nel Pacifico, dove hanno scelto una strada ignorata dai governi dell'Europa, ovvero quella dell'eliminazione del virus. Draghi potrebbe scegliere questa strada". In pratica? "Dovrebbe limitare la mobilità" e imporre "un nuovo lockdown generalizzato. Siamo gli unici a non farlo - dice Ricciardi - In Gran Bretagna c'è da tre mesi, Germania da due. E sono d'accordo a estenderlo per un altro mese".

Da noi invece, ricorda Floris, riaprono palestre e piscine. "Spero che Draghi non lo faccia. Serve l'eliminazione del Covid altrimenti continueremo a inseguirlo. Ci dobbiamo sbrigare con le vaccinazioni ma il vaccino non basta con questa circolazione".

A preoccupare sono anche le mutazioni del Covid. "La variante britannica è più contagiosa del 70 per cento, più letale dal 20 al 30 per cento e si diffonde molto di più tra la popolazione più giovane", spiega Ricciardi sottolineando le criticità per la scuola (a questo link il video di La7 ).

