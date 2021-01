Vaccino e report sugli ospedali, Myrta Merlino accusa: "Non sappiamo a chi diamo le dosi"

30 gennaio 2021 a

"Sappiamo bene chi dovremmo vaccinare, ma non sappiamo bene chi abbiamo vaccinato”. In Italia il 22% delle persone che ha ricevuto la dose non è personale sanitario e la conduttrice di La7, Myrta Merlino, che con un un tweet pubblica l’ultimo aggiornamento sulla campagna di vaccinazione, denuncia: "Non sappiamo a chi diamo il siero".

In Italia il 22% delle persone vaccinate non è personale sanitario.

Sappiamo bene chi dovremmo vaccinare, ma non sappiamo bene chi abbiamo vaccinato. #COVID19 #vaccino@GIMBE @Cartabellotta pic.twitter.com/o4SFUB5T0l — Myrta Merlino (@myrtamerlino) January 30, 2021

Dal report di Gimbe, elaborato sui dati del ministero della Salute e del commissario straordinario Arcuri, emerge che finora in Italia il 67% dei vaccinati sono operatori sanitari e sociosanitari, il 10% sono ospiti delle Rsa e soltanto l’1% sono gli over 80. A non risultare chiara è la voce “personale non sanitario”, che rappresenta il 22% dei vaccinati. In questa classifica la Lombardia è al primo posto in Italia con il 51% (la media nazionale è del 22%). 2È inaccettabile che, a un mese dal V-Day, quasi un quarto delle dosi di vaccino anti Covid sia stato distribuito senza tener conto delle priorità indicate dal piano del ministero della Salute. Ed è incomprensibile come, in Lombardia, il personale amministrativo che ha ricevuto il vaccino superi addirittura quello sanitario. Una società che non mette in sicurezza chi deve curarla e assisterla è una società miope e senza futuro" aveva già commentato Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri).

