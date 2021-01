Sileri: finirà questa pandemia ma ce ne saranno altre

27 gennaio 2021 a

«Finirà questa pandemia, ma ve ne saranno altre». E «quello che stiamo facendo oggi è utile per i prossimi decenni: un consorzio che consenta di lavorare in gruppo» nel monitoraggio del virus Sars-CoV-2 e delle sue varianti «e di creare a livello europeo una sintesi perfetta dell’azione italiana. Servirà all’economia e a tutto quel processo di adattamento e convivenza con il virus che ci vedrà impegnati per molti mesi ancora. Il virus continuerà a circolare, meno per effetto della vaccinazione, ma ci sarà un periodo di convivenza mascherina-vaccino-virus. Spero quindi che questa esperienza possa essere messa in rete oltre i confini italiani». Lo ha sottolineato oggi il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, durante la presentazione del Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione. «La nostra opera politica sarà investire in questi gruppi di lavoro. L’Italia non è rimasta indietro, serviva fare rete» per sorvegliare il virus e «monitorare le varianti e l’efficacia delle nostre armi», ha aggiunto.

«Il piano pandemico è una cosa viva, è fatto di preparazione e non è solo avere le mascherine nel cassetto. È formazione e training continuo per essere pronti. Occorre saper lavorare in gruppo e non nascondersi dietro il problema che deve essere sollevato per poi risolverlo», ha detto ancora Sileri, aggiungendo che nella fase 3 e 4 del piano vaccinale, «la maggior parte delle persone che non hanno patologie potranno prenotarsi alla vaccinazione con i call center, via online o attraverso le farmacie».

