Covid, Flavio Briatore dice sì al vaccino. E con il sondaggio su Instagram spiazza i fan

Flavio Briatore da scettico del Covid-19 a promotore della campagna di vaccinazione. L'imprenditore piemontese ha subìto una metamorfosi inattesa: in estate polemiche a non finire per la chiusura del Billionaire in Sardegna a seguito del virus, adesso sostenitore del vaccino. Nelle scorse settimane, dal suo account Instagram, ha invitato i follower a seguire scrupolosamente le regole per combattere i contagi da Coronavirus e oggi si è detto favorevole al vaccino. Prima ha pubblicato un sondaggio "Vi farete il vaccino?" raccogliendo oltre il 70% di sì. Poi ha pubblicato un post: "Italia in piena campagna di vaccinazione. Un passo importante nella lotta contro il Covid e per tornare a una vita normale. Un atto di dovere. Io mi vaccinerò non appena arriverà il mio turno". Dunque, una presa di posizione netta per Briatore che quest'estate è risultato positivo al Covid.

