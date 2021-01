Colpaccio Briatore, dove apre il Billionaire

08 gennaio 2021 a

Flavio Briatore non si arrende al Covid. E dopo Porto Cervo e Dubai apre un nuovo Billionaire a Riyad in Arabia Saudita. Il ristorante, in Dabbab Street, nel quartiere Sulaimaniya della città, offre menù di due cucine: la nuova cucina asiatica e quella italiana, curata dallo chef Batuhan Piatti Zeynio Lu.

Billionaire, filiale del portafoglio di ospitalità e intrattenimento Billionaire Life, ha debuttato a Porto Cervo, in Sardegna, nel 1998. Billionaire Riyad è ora la seconda location del marchio in Medio Oriente, e orienta il suo menù, gli interni e l'ambiente verso i professionisti più esigenti della città araba. Il ristorante è di proprietà e gestito da Modern Food Company, un franchise saudita di marchi internazionali dell'ospitalità.

