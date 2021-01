Vaccini a rilento. Di questo passo serviranno nove anni

05 gennaio 2021 a

a

a

Ecco l'aggiornamento delle vaccinazioni fatte, tutte relative a medici e infermieri e a personale di Rsa e ospedali. A Palazzo Chigi parlano di "numeri straordinari", in realtà il ritmo fin qui seguito è di 35.788 vaccini al giorno. Si spera che non sia quello delle prossime settimane, perché con questi numeri per fare prima dose e richiamo a tutti gli italiani servirebbero 3.353 giorni, e cioè 9 anni, due mesi e 8 giorni...

