La distribuzione dei vaccini ora diventa questione di ordine pubblico

Non finiscono mai le sorprese. Adesso la distribuzione dei vaccini si trasforma in questione di ordine pubblico. Del resto abbiamo visto scortare dai blindati le prime dosi arrivate in Italia, figurarsi che cosa si possa predisporre adesso.

A quanto è stato reso noto è in programma una riunione del Comitato nazionale dell’Ordine e della sicurezza pubblica, che sarà ovviamente presieduta dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Alla riunione, prevista per le 12 di lunedì, parteciperà anche il commissario all’emergenza Covid-19, Domenco Arcuri.

Stando alle notizie trapelate, il summit sarà dedicato ad un esame delle questioni di sicurezza ed ordine pubblico attinenti l’attuazione della campagna di distribuzione delle dosi vaccinali.

