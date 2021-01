Ecco perché siamo già indietro con i vaccini. E a dirlo è proprio Arcuri

03 gennaio 2021 a

Il piano vaccini è già in alto mare, sia per le dosi di siero sia per il personale che dovrebbe somministrarli. "Molti (giustamente) lamentano bassa percentuale di vaccinati rispetto alle dosi consegnate alle Regioni. Pochi sanno che le Regioni potranno disporre della 'cavalleria' non prima di fine gennaio", spiega Nino Cartabellotta, presidente del Gimbe, su Twitter postando la slide con le tempistiche del governo presentata ufficialmente dal commissario straordinario Domenico Arcuri il 7 dicembre in conferenza Stato-Regioni.

#VaccinoAntiCovid

Molti (giustamente) lamentano bassa % vaccinati rispetto a dosi consegnate alle Regioni

Pochi sanno che le Regioni potranno disporre della "cavalleria" non prima di fine gennaio#vaccinoCovid #Covid_19 pic.twitter.com/5fMH4C0GZ3 — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) January 2, 2021

"Il bando del governo per il personale sanitario è così indietro nei tempi che le regioni non hanno i rinforzi di personale che sarebbero stati necessari per fare più vaccinazioni. Il bando chi lo fa, Fontana o il governo?", sintetizza Il giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni. Insomma il piano vaccini fa acqua e i ritardi del governo sono un dato di fatto.

