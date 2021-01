Il V-Day di Crisanti: "Niente pagliacciate in tv", poi si vaccina in diretta

02 gennaio 2021 a

Il vaccino-show entra nel vivo. Il virologo Andrea Crisanti si è vaccinato in diretta Facebook, nella Azienda Ospedaliera di Padova. "Avrei preferito una cerimonia più sobria", ha detto il direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino. Solo qualche giorni fa, alla domanda se avesse dato risalto alla sua vaccinazione, Crisanti aveva detto: "Mi vaccinerò contro Covid-19. Ma non succederà al V-Day. Quando sarà disponibile e arriverà il mio turno allora mi vaccinerò, ma senza pagliacciate". Dichiarazioni battute a Natale dall'Adnkronos e ribadite lunedì scorso a La7: "Il vaccino non me lo farò sotto l'occhio delle telecamere ma come ogni altro cittadino italiano, in santa pace. Perché? Non mi piace apparire".

Il clinico ha pensato invece di lanciare un messaggio pro-vaccino sui social. Prima dell'iniezione, ha sottolineato che "abbiamo vaccini sicuri", tornando a chiarire la sua posizione dopo che le sue parole, ormai diverse settimane fa, avevano suscitato polemiche su una sua eventuale diffidenza verso i vaccini, poi chiarita dallo stesso virologo.

"In passato ho detto che aspettavo il conforto delle informazioni scientifiche per fare il vaccino. E chiarisco una volta per tutte: c’è stato un problema di trasparenza, questo problema è stato risolto pubblicamente, con la condivisione pubblica dei dati alla comunità scientifica e al pubblico", ha detto Crisanti.

