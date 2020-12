Sorpresa, anche a Conte stanno sulle scatole Galli e i virologi

30 dicembre 2020 a

a

a

La domanda è arrivata dopo quasi due ore di conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, ed era un suo giudizio sulla efficacia delle zone gialle, arancioni e rosse. Il premier Giuseppe Conte ha ovviamente difeso la scelta, sostenendone l'efficacia. Ma con un gesto di stizza ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa che davvero non ci si sarebbe attesi. Ha spiegato che così non ha ucciso tutte le attività economiche dosando le misure, contrariamente a quei "professori soloni che erano sempre in tv a dire che serviva un lockdown nazionale". Ma guarda tu che al premier stavano sulle scatole i virologi alla Massimo Galli, sostenitori della linea dura senza se e senza ma...!

