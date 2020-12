Terremoto, maxi-scossa scuote la Croazia: "Morto un bambino". Trema anche il nord-est

29 dicembre 2020 a

Immagini impressionanti quelle che arrivano da Petrinja, epicentro del terremoto di magnitudo 6.3 poi aggiornata a 6.4 che ha colpito la Croazia oggi, martedì 29 dicembre, alle 12.20. Si parla di almeno un morto, forse un bambino. Nel video postato dalla Croce rossa locale si vedono mattoni e macerie crollati dai palazzi e alcune persone soccorse subito dopo la scossa.

Il terremoto ha causato crolli e feriti, si attendono i bilanci ufficiali. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 76 km a sud-est della capitale Zagabria. Il sindaco Milan Bandic ha chiesto ai suoi concittadini di non utilizzare le auto per tenere libere le strade ai servizi di emergenza intervenuti dopo lo scossa di terremoto registrata nel Paese e perché possano "ripulire tutto il prima possibile". A Zagabria inoltre, riferiscono i media locali, il traffico è in tilt perché manca l’elettricità e i semafori non funzionano. Interrotte le linee telefoniche e non funziona Internet.

La violenta scossa è stata avvertita anche in Italia, in tutto il Nord-Est: da Trieste a Pordenone, da Udine a Treviso fino a Venezia e in Emilia Romagna e la centro Italia.

"Il sisma è stato forte, di magnitudo 6.4, quattro volte più energetico di Amatrice", ha detto a Rainews 24 il presidente dell’Ingv Carlo Doglioni. "C’erano state scosse anche ieri in Croazia - ha ricordato - quindi presumibilmente molte persone non erano a casa, ma questo tipo di scosse può causare danni ingenti". Quanto alle ripercussioni nel nostro Paese, "la struttura che ha generato questo terremoto è indipendente da quelle presenti in Italia, quindi non c’è nessuna correlazione. Ma la scossa è stata chiaramente avvertita in buona parte della Paese, specie nel Nord Est e sulla costa adriatica".

