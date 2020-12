Terremoto, trema il nord-est: forte scossa avvertita dal Friuli a Venezia

29 dicembre 2020 a

Trema il Nord-Est. Una forte scossa di terremoto con epicentro in Croazia è stata avvertita in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, ma anche a Trieste, Treviso e Venezia, e in Trentino Alto Adige.

L'evento sismico si è verificato alle 12.20 del 29 dicembre. L'epicentro della violenta scossa di magnitudo 6,3 scala Richter è stato localizzato a 67 chilometri da Zagabria", fa sapere la Protezione civile del Friuli. Subito dopo un'altra scossa di minore entità è stata avvertita. Ieri altre scosse si erano verificate nel paese balcanico, la più forte di magnitudo 5,2.

Terremoto, maxi-scossa scuote la Croazia: il video dei crolli a Pretinja. Trema anche il nord-est

Il sito dell'Istituto nazionale di fisica e vulcanologia INGV minuti successivi alla scossa delle 12.20 non era raggiungibile per il gran numero di accessi. Sui social sono tantissime le testimonianze della scossa.

RAGA #TERREMOTO LUNGO E FORTE

IO SONO IN PROVINCIA DI TREVISO

MADOOO CHE ANSIA pic.twitter.com/0UQ1o3LAbq — PIETRO (@Pietro_ansia) December 29, 2020

