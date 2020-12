Ladro di pane vestito elegante. Cosa è costretto a fare dopo la crisi Covid

28 dicembre 2020 a

Un uomo distinto, vestito elegante, sulla cinquantina. La crisi Covid l'ha portato sul lastrico e anche un pezzo di pane è diventato un problema per lui. Così in dieci minuti ha tentato il furto di una pagnotta in due panifici di Corso Vercelli a Milano.

La triste storia sul Corriere della Sera che racconta come proprietari dei panifici si sono accorti del tentato furto. L'uomo, a testa bassa e pieno di vergogna, ha confessato di avere un figlio. Aveva un'impresa, un'attività ma la crisi Covid e il lockdown gli hanno tolto tutto.

