Marocchino ruba, lo arrestano. Esce di prigione e torna a rubare: ripreso e riuscito

W l’Italia, il paese dove tutto si può, avrà pensato il giovane marocchino – ventenne – che in provincia di Milano ha vissuto 72 ore tra pacchia e galera.

Il ragazzo, irregolare e con precedenti penali, è stato arrestato per due volte in tre giorni dai carabinieri nella città di Melegnano.

Domenica sera gli uomini dell'Arma lo hanno pizzicato all'interno del chiosco "il bouquet di Maria" di Vizzolo Predabissi. Il 20enne, che era insieme a un complice minorenne, ha cercato di fuggire a piedi – secondo Milano today - portando via il decoder Sky e il registratore di cassa del locale, ma è stato fermato e arrestato. Il lunedì mattina successivo è stato processato per direttissima e condannato dal tribunale di Lodi a 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con pena sospesa. Per lui il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma.

Martedì notte, però, il ragazzo ci è ricascato. I carabinieri durante il normale giro di pattuglia lo hanno infatti beccato mentre cercava di rubare all'interno di un'edicola di piazza Puccini - sempre a Vizzolo - dopo aver rotto con un cacciavite la vetrata d'ingresso. Anche qui copione identico: manette e arresto. Nelle scorse ore il ladro è stato nuovamente processato: l'arresto è stato convalidato ma il ragazzo è formalmente libero e dovrà rispettare "soltanto" l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria.

