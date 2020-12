Se fate il vaccino occhio alle labbra siliconate

26 dicembre 2020 a

a

a

La ABC TV americana ci informa su un curioso effetto collaterale del vaccino Moderna contro il Covid-19. Ne ha dato notizia il sito Scenari economici.

Da quanto risultato dai test clinici effettuati, se nei sei mesi precedenti, o successivamente all’inoculazione, viene effettuata una chirurgia estetica al viso con l’utilizzo dei Filler, allora c’è il rischio di effetti collaterali alla parte trattata. Si tratta di arrossamenti, gonfiori e simili reazioni allergiche. L’effetto viene causato dal sovraccarico del sistema immunitaria: già sotto tensione per le reazioni ai filler, che comunque sono prodotti estranei al corpo, soprattutto quando si tratta di filler semi-sintetici o sintetici, con il vaccino si trovano a fronteggiare un eccesso di stimolazioni, da cui i problemi per le aree in cui è stato iniettato il filler. Quindi occhio se avete labbra siliconate…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.