Berlusconi fa gli auguri assieme al suo inseparabile Dudù

25 dicembre 2020 a

a

a

Non poteva mancare l'augurio di Silvio Berlusconi per il Natale. E il leader di Forza Italia lo fa alla sua maniera, dedicandolo ad un affetto sincero, ciò che si ama di più nelle nostre famiglie. Il privilegiato stavolta si chiama Dudù, ed è il celebre barboncino del Presidente azzurro. Un augurio speciale sui social subito ricambiato da tanti italiani che continuano a voler bene al Cavaliere, in perfetta forma. E in fondo Dudù è un gran bel congiunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.