Iniezione anti-Covid in diretta tv, l'ultima moda tra i politici

La strada l'hanno aperta gli americani Joe Biden, che tra poco traslocherà alla Casa bianca, e il vice di Trump, Mike Pence. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non è stato da meno. Ora la moda di farsi vaccinare in diretta tv sbarca in Italia. E anche se non sono ancora cominciate le iniezioni anti-Coronavirus (le prime ci saranno il 27 dicembre allo Spallanzani di Roma) c'è già la fila di esponenti di maggioranza e opposizione pronti per l'ultimo (horror?) show.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il segretario del Pd Nicola Zingaretti, l'ex ministro Pierluigi Bersani, il numero uno della Sinistra Nicola Fratoianni, il presidente della Toscana Eugenio Giani, quello della Liguria Giovanni Toti: tutti hanno annunciato di volersi vaccinare pubblicamente. Tornerà davanti alle telecamere con il braccio ben in vista anche Silvio Berlusconi. Benché alcuni di loro (Zingaretti e Berlusconi per primi) non ne dovrebbero avere l'urgenza visto che, essendo stati già contagiati dal Covid, possono contare sugli anticorpi.

Ma la voglia di dare l'esempio agli italiani travalica ogni altra riflessione. Resta giusto una perplessità: ma siamo sicuri che i cittadini saranno convinti dal gesto mediatico dei nostri politici, raramente ritenuti un modello da seguire, a vaccinarsi?

