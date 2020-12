Crisanti non fa sconti: "Niente pagliacciate per la vaccinazione anti Covid"

25 dicembre 2020 a

Andrea Crisanti lo dice chiaro e netto. No alle pagliacciate in tema di vaccinazione anti Covid.

Il virologo dell'università di Padova non fa sconti e lo dice ad AdnKronos salute: “Mi vaccinerò contro Covid-19. Ma non succederà al V-Day” fissato per domenica 27 dicembre, precisa. L’iniezione scudo il direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino la farà “quando sarà disponibile e arriverà il mio turno – informa – Allora mi vaccinerò, senza pagliacciate“.

